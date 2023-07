Ci siamo con il secondo prodotto Apple in offerta oggi sulla piattaforma di e-commerce Amazon. Dopo l’iPhone 14 Product Red oggi parliamo di AirTag.

L’AirTag ti permette di trovare facilmente qualsiasi cosa tu voglia. Puoi attaccarlo alle chiavi di casa, alle chiavi della macchina, alla borsa e perfino al collare del tuo pelosetto. Ecco tutti i dettagli.

Apple AirTag in offerta su Amazon

Grazie ad AirTag puoi tenere d’occhio e ritrovare le tue cose nell’app Dov’è, la stessa che già usi per localizzare i tuoi dispositivi e i tuoi amici o familiari. AirTag si configura in un attimo: un tap e si collega all’iPhone o all’iPad. Per ritrovare un oggetto, puoi far suonare l’altoparlante integrato o chiedere aiuto a Siri.

Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posizione precisa” ti guida al punto esatto in cui si trova il tuo AirTag, solo per iPhone 11 o successivi. Localizza il tuo AirTag anche quando è molto lontano grazie a centinaia di milioni di dispositivi Apple già collegati in tutto il mondo alla rete Dov’è.

Inoltre puoi attivare la modalità Smarrito su AirTag per ricevere in automatico una notifica quando verrà rilevato da un dispositivo nella rete Dov’è. Nella rete Dov’è, tutte le comunicazioni avvengono in forma anonima e criptata, per tutelare la privacy. La confezione da 4 prodotti è in offerta su Amazon al prezzo di 99.99 euro invece di 129 euro, scontato del 22%. Seguite questo link per maggiori dettagli.