Il Samsung Galaxy Z Fold 5 torna a far parlare nuovamente di se, il merito questa volta va a delle nuove fotografie messe in circolazione che mostrano il design del pieghevole di Samsung, che sarà letteralmente identico al precedente, ed una nuova cerniera rinnovata che invece consentirà una chiusura letteralmente perfetta del dispositivo.

Le foto direttamente su Reddit

Un utente su Reddit ha pubblicato le foto del futuro pieghevole Samsung, il quale sembra a tutti gli effetti uno di quelli che solitamente viene dato da Samsung agli operatori per effettuare tutte certificazioni necessarie.

Non si conosce bene la natura di queste foto, ne se siano state rubate dal device di qualcuno o se siano stato pubblicate volontariamente, ciò che è certo è che l’autore non si è minimamente preoccupato di rimuovere gli adesivi con i vari identificativi come l’IMEI ne di nascondere i codici serigrafati presenti anteriormente e posteriormente.

In più la foto ai bordi inferiore e superiore, mostra come la nuova cerniera offrirà una chiusura pressoché perfetta sebbene non aggiungerà la resistenza alla polvere, con la certificazione che resterà IPX7, in più è visibile anche uno speaker audio decisamente generoso.

Oltre tutto ciò è visibile il layout della fotocamera posteriore con il flash LED che è stato spostato dal basso al lato del modulo fotografico che ospita i tre sensori.

Non rimane dunque che attendere l’evento unpacked che si terrà a fine Luglio a Seoul, durante il quale verrà presentato oltre che il Z Fold 5, anche lo Z Flip 5 suo fratellino minore.