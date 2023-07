MediaWorld, con la promo a tempo ottieni un Apple Watch Series 8 a 20 euro

MediaWorld, il famoso rivenditore di elettronica, ha lanciato un’offerta imperdibile per l’Apple Watch Series 8. Grazie a questa offerta, è possibile acquistarlo a rate con un pagamento mensile di soli 20,95 euro e a tasso zero. Questa è un’opportunità eccezionale per ottenere un dispositivo di alta gamma a un prezzo molto conveniente.

Mediaworld: le caratteristiche del prodotto in offerta

L’Apple Watch Series 8 è uno smartwatch top di gamma ricco di funzionalità premium. Il display, completamente rinnovato, utilizza la tecnologia Retina Always-On, che garantisce una visione chiara e sempre disponibile di tutte le informazioni necessarie. Basta alzare il polso per avere immediatamente sott’occhio l’ora esatta e i parametri che si desidera conoscere.

Questo orologio è il compagno perfetto per le tue giornate. È dotato di un sensore di temperatura che fornisce dati sul tuo benessere generale. Inoltre, con la funzione “Rilevamento Incidenti”, sei sempre al sicuro. I suoi sensori misurano regolarmente la frequenza cardiaca e le fasi del sonno durante la notte, fornendo un quadro completo del tuo stato di salute.

L’offerta di MediaWorld prevede la possibilità di prenotare un ritiro gratuito presso il negozio MediaWorld più vicino o di optare per la consegna a domicilio con un piccolo contributo di soli 2,99 euro. Questa è un’occasione che non capita tutti i giorni, quindi è consigliabile cogliere al volo l’incredibile promo per l’Apple Watch Series 8. Ricorda, però, che le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.