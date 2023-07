Un volantino così bello era da tanto tempo che lo stavamo aspettando da Lidl, la nuovissima campagna promozionale riparte da dove si era fermata in passato, mettendo comunque a disposizione di tutti gli utenti un rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente.

Acquistare da Lidl a prezzo scontato è davvero possibile, ma solamente nei punti vendita fisici, non è infatti accessibile la campagna promozionale tramite il sito ufficiale dell’azienda (a differenza di altri negozi). Il risparmio da Lidl è molto interessante, la dislocazione territoriale non è un problema, solamente le scorte potrebbero essere limitate.

Lidl, le offerte di oggi vi lasceranno a bocca aperta

Ottime opportunità di risparmio con il nuovo volantino di casa Lidl, gli utenti sono felicissimi di avere tra le mani una campagna promozionale più unica che rara, pronta a ridurre di molto la spesa finale da sostenere. Il focus, come sempre più spesso accade in casa Lidl, è caduto nuovamente sui prodotti dedicati al mondo del fai-da-te, con tanti prezzi molto più bassi del normale.

Gli utenti possono pensare di acquistare un igrometro e termometro/anemometro, al prezzo di soli 17,99 euro, oppure anche un misuratore di temperatura ad infrarossi, in vendita a 19,99 euro, per finire con la valigetta porta attrezzi, il cui prezzo è comunque ridotto, poiché costa solamente 14,99 euro. Salendo con la spesa finale da sostenere, ecco arrivare il bellissimo set trapanato avvitatore ricaricabile, in vendita nel medesimo periodo a 69 euro, e pronto a garantire un risparmio più unico che raro.