Nell’immenso catalogo Lidl, dove troviamo ogni settimana offerte fantastiche che comprendono cibi provenienti da tutto il mondo a oggetti indispensabili per la vita quotidiana, sono proposte anche numerose decorazioni per il tuo giardino. Se hai uno spazio esterno, puoi trovare infatti ciò che cerchi rendendolo un luogo magico e incantevole, un vero e proprio piccolo eden.

Cosa propone di nuovo la Lidl?

Il colosso tedesco mette in vendita una magnifica colonna decorativa composta da una lampada LED EASYmaxx. La lampada, progettata per gli spazi esterni, è composta principalmente da un paralume rotondo in plastica bianca.

Il paralume è poi su una colonna rettangolare che lo tiene in una posizione ottimale per illuminare con precisione gli spazi circostanti. La colonna ha una luce LED Lidl funziona con una batteria ricaricabile tramite connessione USB, con in dotazione un cavo per il collegamento. La sfera posta in alto, ha un diametro di 19,5 cm, mentre la colonna ha le successive dimensioni: 19,5 x 19,5 x 46 cm. Un altro punto a favore è che essa viene fornita con una funzione timer di 6 ore ed è dotata di un telecomando per un controllo da remoto che rende tutto più facile, soprattutto se si sta sorseggiando qualcosa su una comoda sedia a sdraio.

La decorazione, inoltre, pesa 1,53 kg ed è coperta da una garanzia di 2 anni. Ma volete sapere la cosa migliore? Lidl ha anche deciso di abbassare il prezzo! In precedenza, la colonna costava 79,99 euro mentre ora il prezzo è stato ribassato a soli 39,99 euro per la gioia di tutti i clienti.

Cosa aspettate? Se avete la fortuna di avere uno spazio esterno, correte subito alla Lidl e approfittate di questa grandiosa offerta!