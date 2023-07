IMILAB EC3 Lite Outdoor CameraL’IMILAB EC3 Lite rappresenta attualmente il modello di base nella gamma di telecamere di sicurezza esterne cablate di IMILAB. Non si configura come un’evoluzione dell’EC2 (quello sarebbe l’EC4 a batteria), ma piuttosto come un dispositivo hardware completamente nuovo. Si tratta quindi di una telecamera a forma cilindrica con due piccole pinne laterali (antenne) e l’unico metodo per collegarla al router è tramite WiFi.

Uno dei punti di forza della serie EC3 è l’algoritmo di rilevamento AI per le persone, che IMILAB sostiene essere estremamente rapido, decisamente più veloce del rilevamento basato su Cloud. Si potrebbe pensare che l’elaborazione locale sia superiore alla comunicazione Cloud, ma l’IMILAB EC3 Lite è dotata di questa tecnologia? Sembra di sì e la risoluzione è la stessa dell’Imilab EC3 Pro (2.304 x 1.296 pixel), quindi qual è la differenza tra questi due modelli? Non è del tutto chiaro, poiché oltre alla differenza di design, ciò che potrebbe differenziare questi due modelli potrebbe essere la portata della visione notturna.

L’IMILAB EC3 Lite è dotata sia di LED IR che di un faro per situazioni di completa oscurità (visione a colori), quindi forse il sensore non raggiunge la stessa distanza del modello Pro. In ogni caso, entrambe le telecamere sono classificate IP66, quindi, nonostante siano fatte di plastica, dovrebbero resistere alle condizioni esterne.

Design e qualità costruttiva

Si è soliti avere a che fare con telecamere da esterno pesanti fatte di vari tipi di lega metallica, quindi è stato un po’ sorprendente quanto fosse leggera l’IMILAB EC3 Lite. Il produttore ha menzionato un peso netto di 334 grammi, ma non sembrava che questo fosse il peso effettivo della telecamera, quindi è stato verificato personalmente ed era solo 200g. Come si potrebbe prevedere, è praticamente interamente fatta di plastica, ad eccezione del collo che collega il supporto al corpo principale.

La scocca è coperta da una finitura opaca bianca, mentre la parte anteriore, dove risiede l’obiettivo, è nero lucido. L’IMILAB EC3 Lite misura 16,5 x 9,3 x 8,6 cm, quindi, pur essendo abbastanza compatta, si vede e funziona perfettamente come deterrente per possibili ladri.

Ci sono due piccole antenne che possono essere regolate per puntare verso l’alto e nella parte inferiore, l’IMILAB EC3 Lite ha un coperchio avvitato per la scheda microSD e il pulsante di reset. Sempte nella parte inferiore, c’è l’altoparlante che, abbinato al microfono sul davanti, permette di comunicare con qualsiasi persona che si trova davanti alla telecamera (audio bidirezionale).

La telecamera è costruita per resistere alle condizioni esterne, compresi gli spruzzi d’acqua e rimarrà operativa anche quando la temperatura varia tra -30 e 60 gradi.

Lo slot per la scheda microSD supporta schede fino a 256GB e questo è un po’ un problema per due motivi. Uno è l’ovvia limitazione per l’archiviazione locale microSD – la maggior parte degli altri marchi supporta fino a 512GB, anche se il più comune è il supporto per 256GB.

Il supporto è fatto di plastica e permette regolazioni ad ampio angolo e tutto deve essere fatto manualmente poiché la telecamera non ha motori per il posizionamento automatico.

Installazione e App

L’IMILAB EC3 Lite supporta l’app IMILAB Home. Per accedere all’interfaccia, l’app richiede di accettare la loro Politica sulla privacy. Subito dopo è necessario creare un account e sarà necessario associale la stessa tramite Bluetooth. E’ necessario selezionare manualmente la telecamera dall’elenco e scansionare il codice QR dall’etichetta attaccata al cavo. Una volta rilevata la camera dovrete inserire il vostro Wi-Fi per completare la procedura di abbinamento.

Qualità dell’immagine

L’IMILAB EC3 Lite utilizza un obiettivo della telecamera da 3 megapixel con un’apertura F/2.0 e la risoluzione massima può arrivare fino a 2.304 x 1.296 pixel (che si suppone sia più giustamente chiamata 2K rispetto al 1440p). La qualità dell’immagine durante il giorno è davvero buona, senza distorsioni agli angoli. Peccato per lo zoom che sgrana molto.

Rilevamento del movimento intelligente

L’IMILAB EC3 Lite offre un sistema due sistemi di rilevamento, uno per oggetti in movimento, l’altro per gli umani. E entrambi funzionano bene ma solo nelle immediate vicinanze della telecamera. C’è anche la possibilità di attivare la sirena per spaventare possibili ladri.

Conclusione

L’IMILAB EC3 Lite ha il rapporto qualità/prezzo per telecamere da esterno migliore sul mercato. Le sue caratteristiche la rendono davvero unica soprattutto per quanto riguarda l’intelligenza artificiale integrata al suo interno che elaborando tutto in locale riesce a fornirci in tempo reale tutte le informazioni in caso di intrusione. Peccato la mancanza del collegamento Lan che sarebbe stato molto utile. Il prezzo della telecamera consigliato per il mercato europeo è di circa 64,99 €. Maggiori informazioni possono essere trovate sul sito ufficiale.