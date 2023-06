Amazon: super prezzo per MEDION Notebook PC Portatile

La caratteristica fondamentale di un PC portatile è che la sua portabilità: un notebook infatti si può trasportare ovunque, così da accedere a parte delle performance normalmente disponibili su PC anche in mobilità, l’ideale per chi lavora o studia fuori sede.

Oggi vogliamo parlarvi del notebook Medion, proposto su Amazon ad un prezzo molto interessante, solo 479 euro. Prezzo interessante per le caratteristiche che lo contraddistinguono. Scopriamole insieme.

Medion Pc portatile ad un ottimo prezzo su Amazon

Il modello proposto dalla piattaforma è il MD62137 da 15 pollici con 16 GB di memoria RAM più 512 GB di memoria interna. Dispone di una CPU AMD Ryzen 5 4500U (2.30 – 4.00 GHz) Hexa Core. Il sistema operativo pre installato è Windows 10 ma sarà possibile aggiornarlo a Windows 11 non appena disponibile.

L’azienda si definisce “moderna con un orientamento internazionale e una missione chiara: mettiamo a disposizione di tutte le persone prodotti e servizi all’avanguardia. Siamo sempre alla ricerca di nuove soluzioni, nuove tendenze e prodotti che rendano la vita delle persone più facile, più confortevole o semplicemente più bella“.

Con il notebook MEDION AKOYA E15303 puoi lavorare, studiare, guardare le tue foto o le tue serie TV preferite o giocare ai tuoi videogiochi ovunque tu sia. Divano, letto, panchina o scrivania ogni luogo potrà essere per te il tuo ufficio o la tua stanza. Equipaggiato con il sistema operativo Windows 10 Home il tuo notebook è subito pronto per essere utilizzato al meglio. Seguite il link per maggiori dettagli.