Intesa Sanpaolo: utenti sconcertati, la comunicazione che ha sorpreso tutti

Uno dei maggiori pericoli che ogni giorno tormenta tutti gli utenti connessi al web è senza nessun dubbio costituito dal phishing, la nota pratica fraudolenta infatti colpisce costantemente senza andare mai in vacanza, l’obbiettivo è ovviamente attaccare il maggior numero di utenti possibile puntando senza se e senza mai ai loro dati sensibili, utili per poter attaccare anche i loro conti correnti.

Generalmente il phishing esordisce attraverso una falsa comunicazione spacciata come avviso da parte di un ente autorevole il cui nome viene sfruttato per conquistare la fiducia della vittima in questione, la quale tenderà così con maggiore facilità a cascare nella truffa seguendo le istruzioni indicate nel corpo testo.

Il corpo nella stragrande maggioranza dei casi contiene delle istruzioni che portano la vittima a compiere azioni specifiche come effettuare accessi presso link esterni con l’inserimento di dati oppure scaricare allegati dannosi in grado di infettare il vostro PC.

Phishing spacciato come avviso Intesa

Come potete ben leggere la mail di phishing che sta colpendo gli utenti italiani ribadisce perfettamente tutti i concetti descritti sopra, quest’ultima spacciandosi per Intesa Sanpaolo avvisa la vittima della necessità di aggiornare i propri dati per attivare il nuovo sistema di sicurezza, invitando a effettuare il tutto attraverso l’accesso ad una pagina apposita, tale pagina rimanda però ad una falsa area clienti che costituisce la pagina di phishing vera e propria.

Onde evitare di perdere i vostri dati irrimediabilmente, il consiglio da seguire è davvero molto semplice, eliminate la mail non appena la riconoscete senza pensarci due volte.