Xiaomi ufficializza il nuovo Redmi 12 con display a 90Hz

Il produttore cinese Xiaomi continua a sfornare smartphone. L’ultimo arrivato in queste ore è il nuovo Xiaomi Redmi 12, uno smartphone entry-level ma dotato comunque di un design molto curato. Le linee estetiche sono infatti simili a quelle di dispositivi di fascia più alta, come ad esempio i nuovi iPhone. I bordi della backcover sono ad esempio squadrati e anche sul retro le tre fotocamere sono poste in maniera analoga ai device di casa Apple. Il device vanta poi anche la presenza di un display con una frequenza di aggiornamento da 90Hz.

Xiaomi Redmi 12, ufficiale nuovo entry-level dal design curato con display a 90Hz

Xiaomi Redmi 12 è il nuovo gioiellino di casa Xiaomi ed è pensato per chi vuole un design curato e moderno senza spendere una fortuna. Abbiamo infatti già detto che le linee estetiche sembrano essere riprese da dispositivi di fascia decisamente più alta. Frontalmente, lo smartphone presenta poi un ampio display con refresh rate da 90Hz.

Si tratta di un pannello con tecnologia IPS LCD in risoluzione FullHD+ e con una diagonale da 6.7 pollici. Il comparto fotografico è composto da tre fotocamere posteriori, di cui un sensore principali da 50 MP, un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Nel foro sul display trova invece posto una fotocamera per i selfie da 8 MP. Le prestazioni sono invece affidate al soc MediaTek Helio G88, mentre il software è Android 13 con l’interfaccia utente MIUI 14.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo entry-level Xiaomi Redmi 12 è al momento disponibile all’acquisto in Thailandia, ma arriverà a breve anche per il mercato europeo. Secondo i rumors, il prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 199 euro.