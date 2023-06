iQOO Neo 7 Pro, ecco come sarà il design del nuovo smartphone

Il sotto brand di Vivo è piuttosto apprezzato in India. Per questo mercato, in particolare, è previsto a breve l’arrivo di un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-alta del mercato. Stiamo parlando in particolare del prossimo iQOO Neo 7 Pro. Nel corso delle ultime ore, l’azienda ha postato in rete un’immagine teaser che ci ha rivelato come sarà il design.

iQOO Neo 7 Pro, un nuovo teaser ufficiale rivela come sarà il design

Uno dei prossimi smartphone del sotto brand di Vivo sarà il nuovo iQOO Neo 7 Pro. Quest’ultimo sarà annunciato ufficialmente per il mercato indiano a breve. L’evento di presentazione ufficiale si terrà infatti il prossimo 4 luglio 2023. Come già accennato in apertura, ora sappiamo come potrebbe essere il suo design.

L’azienda cinese ha infatti pubblicato poche ore fa una nuova immagine teaser. Osservandola, possiamo notare come anche il nuovo smartphone del marchio iQOO si distinguerà per un design moderno e particolare. La backcover sarà disponibile in una inedita colorazione arancione e possiamo notare che sarà realizzata in simil pelle.

Sul retro spiccherà poi un’ampia zona quadrata dove saranno collocati i sensori fotografici. Ricordiamo che, secondo le precedenti indiscrezioni, il nuovo iQOO Neo 7 Pro potrebbe essere un re-branded di iQOO Neo 7 Racing. Se così fosse, possiamo quindi aspettarci le stesse caratteristiche. Tra queste, ricordiamo un ampio display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.78 pollici con refresh rate da 120Hz e il processore Snapdragon 8+ Gen 1. All’appello non dovrebbe neanche mancare una batteria con una capienza di 5000 mah e con supporto alla ricarica rapida di addirittura 120W.