Sulla piattaforma Amazon è possibile trovare in questi giorni CarlinKit MINI AI Box Wireless a prezzo scontato.

Il dispositivo converte la funzione CarPlay cablata per aprire il sistema Android 3+32G. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

CarlinKit MINI AI Box Wireless in offerta su Amazon

Il dispositivo è compatibile con le auto la cui auto originale ha Apple CarPlay cablato ed è un touchscreen. Plug and play, basta collegare il prodotto alla porta USB dell’auto originale utilizzando Apple CarPlay cablato e l’auto riconoscerà immediatamente il prodotto ed entrerà nell’interfaccia Android 11.0 del prodotto.

Il prodotto ha un sistema Android indipendente 3+32G integrato e Playstore può scaricare gratuitamente applicazioni, come YouTube, Netflix, Disney+. Vengono forniti un anno di garanzia e un supporto tecnico perennemente amichevole.

Il produttore comunque ricorda che, in caso di problemi di utilizzo, non esitate a contattarlo tramite posta Amazon. Faranno del loro meglio per fornirvi una soluzione. Il prodotto è attualmente disponibile sulla piattaforma, seguendo questo link, al prezzo di 123.50 euro invece di 130 euro, scontato del 5%.