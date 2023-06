Xiaomi 13 Ultra è oggi acquistabile ufficialmente anche sul territorio italiano, il debutto sulla penisola è la notizia che molti di noi stavano aspettando, un’occasione unica per acquistare uno degli smartphone più avanzati nel campo del mobile imaging.

Il prodotto integra un sistema ottico Leica compatto, dalla grande apertura, affidabile, durabile e dalle prestazioni superiori al normale. Precisamente presenta quattro sensori, con la principale da ben 1 pollice (ed apertura variabile a piacimento) e design polinomiale di alto livello. La gamma dinamica è massimizzata con l’ottimizzazione del flusso di lavoro RAW, migliorando difatti la qualità delle immagini scattate (anche per quanto riguarda le texture ed i dettagli).

Xiaomi 13 Ultra: le altre specifiche

Xiaomi 13 Ultra è uno smartphone a tutto tondo, un prodotto con display WQHD+ da 6,73 pollici di diagonale (e luminosità di picco di 2600 nit, con supporto a Dolby Vision), processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 (tecnologia a 4 nanometri), fino a 16GB di RAM LPDDR5x, 512GB di memoria interna UFS4.0, nonché una porta USB 3.2 Gen1 con uscita DisplayPort in 4K a 60Hz.

Le prestazioni elevate non vanno a surriscaldare particolarmente il device, anche grazie alla tecnologia Loop LiquidCool, un sistema di raffreddamento toroidale di livello aerospaziale, pensato per fornire una conducibilità termica maggiore (si parla di 3 volte superiore al normale), la quale dovrebbe permettere la registrazione in 8K a 24fps senza cali di frame rate.

Lo Xiaomi 13 Ultra è uno smartphone premium, da notare infatti un telaio in metallo con un look retrò, può essere oggi acquistato con scorte limiate presso Xiaomi Store Italia. La configurazione disponibile è da 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, nelle colorazioni Black e Olive Green, al prezzo di 1499,99 euro.