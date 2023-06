Samsung Galaxy S23 FE, arrivano nuove certificazioni: debutto imminente

Oltre ai soliti smartphone della serie Galaxy S, il colosso sudcoreano Samsung ha anche presentato dei dispositivi top di gamma ma più convenienti. Si tratta dei dispositivi denominati Galaxy FE. L’ultimo modello presentato dall’azienda è il Samsung Galaxy S21 FE. Ora sembra che ben presto vedremo arrivare un nuovo modello, ovvero il Samsung Galaxy Z23 FE. Il suo debutto sembra sempre più vicino, dato l’arrivo di diverse certificazioni.

Samsung Galaxy S23 FE, il nuovo smartphone sta per arrivare sul mercato

Il colosso sudcoreano Samsung sta per annunciare un suo nuovo smartphone della serie Galaxy. Come già accennato in apertura, stiamo parlando del Samsung Galaxy S23 FE. Il suo debutto sembra sempre più imminente. Un suo componente ha infatti da poco ricevuto una importante certificazione.

In particolare, la batteria del nuovo smartphone è stata da poco certificata con il numero di modello EB-BS711ABY. Dalla certificazione non sono emersi ulteriori dettagli. Grazie ai rumors, però, sappiamo che la batteria avrà una capienza di 4500 mah ed avrà il supporto alla ricarica rapida da 25W. Le indiscrezioni ci hanno poi rivelato diversi dettagli riguardanti le altre specifiche tecniche.

Secondo quanto è emerso in queste ultime settimane , il prossimo Samsung Galaxy S23 FE sarà alimentato dal soc Exynos 2200 e a supporto dovrebbero essere presenti diversi tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno. Ricordiamo che questo smartphone dovrebbe essere annunciato prima dei nuovi pieghevoli di casa Samsung e questi ultimi saranno annunciati a luglio durante un evento dedicato.