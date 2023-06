TIM partecipa al Pride Month

TIM, il colosso delle compagnie telefoniche italiane, ha sempre manifestato un forte interesse per gli eventi sociali del nostro paese, non manca, infatti la sua partecipazione al Pride Month di quest’anno.

In concomitanza con il mese del Pride, ovvero la manifestazione della comunità LGBTQ+, per la celebrazione e il rispetto dei diritti di ciò che, ancora oggi, viene considerato diverso o sbagliato, TIM comunica la sua forte solidarietà e partecipazione all’evento.

Il Pride è una vera e propria sfilata celebrativa delle diversità sociali e sessuali, le principali piazze delle città di Italia, infatti, si preparano ad accogliere carri, strutture di vario tipo e una moltitudine di persone con abiti dai colori gioiosi e sgargianti.

TIM e la forza della connessione

Non è di certo la prima volta che la rinomata compagnia telefonica italiana si muove a favore della comunità LGBTQ+.

Basta pensare, ad esempio, come già nel 2009 la TIM è diventata socio fondatore del Parks liberi e uguali.

Un’associazione aziendale che promuove l’inclusione nel mondo del lavoro di ognuno, ribadendo, anche in questo caso, la sua vicinanza alle varie comunità sociali, tra di esse quelle rivolte alla tutela e alla rivendicazione dei diritti gay.

Con il motto di valorizzare le differenze e la metafora della forza delle connessioni, TIM si prepara a partecipare attivamente agli eventi Pride che avranno luogo quest’anno il 10 Giugno a Roma, e a Milano, il 24 Giugno.

Inoltre, TIM, ha già annunciato che nel corso del mese del Pride la sua icona si arricchirà dei colori rappresentativi della bandiera arcobaleno.

La bandiera che da sempre rappresenta il simbolo mondiale della comunità LGBTQ+.