La Toyota C-HR, SUV coupé Hybrid, fa il suo ingresso nella gamma di auto sportive della rinomata casa automobilistica giapponese.

Toyota C-HR, ecco alcune novità

Inedite sono le foto della nuova C-HR, che corre sull’asfalto per i continui testi di configurazione e funzionalità dei circuiti.

La Toyota C-HR appare per la prima volta in Germania, mentre sfreccia a tutta velocità sulla pista di Nürburgring.

Si tratta del famoso complesso di circuiti per competizioni automobilistiche e motociclistiche, definito Nurburgring in quanto situata intorno al castello di Nurbur, una fortezza del 1166.

La nuova CHR, seppur ricoperta da una pellicola che ne copre il design estetico, si distanzia solo leggermente dal modello C-HR Prologue, che l’ha anticipata con il suo lancio nel 2022.

Ecco alcune delle principali differenze rilevate al momento:

Nuovissimi fari in LED a forma di C;

Autonomia di guida elettrica di 69 km ;

Batterie agli ioni di litio da 13,6 kW , che attualmente si presentano come la migliore scelta di batterie per le auto elettriche presenti sul mercato;

Alimentazione Hybrid o plug-in Hybrid a seconda delle preferenze

Per tutto il resto, la nuova C-HR sembra rimanere fedele alla scelta di uno stile elegante ed aggressivo che non si lascia passare inosservato.

Non ci resta che attendere Il suo lancio ufficiale per tutte le informazioni che non siamo ancora riusciti a rilevare.