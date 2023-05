ho. Mobile ha lanciato ad aprile la sua promozione Super Giga +30GB, che permetteva ai suoi clienti di poter usufruire di ben 30 GB in più ogni mese.

Il tutto poteva essere utilizzato attivando le offerte di telefonia mobile, riservate principalmente a chi fa richiesta di portabilità del numero proveniente da Iliad, Fastweb Mobile, CoopVoce e altri MVNO.

Con le offerte dell’operatore satellite di Vodafone, avete la possibilità di navigare fino a 30 Mbps in download in 4G con una copertura superiore al 98% in Italia.

Inoltre, con l’integrazione del servizio VoLTE nella rete dell’operatore, è possibile chiamare con un’ottima qualità audio anche se si sta navigando e utilizzando le app contemporaneamente.

La portabilità è del tutto gratuita e viene effettuata da ho. entro un massimo di tre giorni lavorativi.

ho. Mobile, le magiche offerte a meno di 10 euro dell’MVNO di Vodafone

Le offerte in promo sono disponibili per clienti Iliad o di operatori virtuali selezionati (PosteMobile, Fastweb, CoopVoce e altri). È possibile scegliere tra: