Uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente connesso al web deve prestare attenzione è costituito senza alcun dubbio dal phishing, la nota pratica fraudolenta infatti colpisce tutti gli utenti con vere ondate di comunicazioni fraudolente pensate appositamente per rubare dati sensibili e sfruttarli a proprio vantaggio, portando addirittura la vittima a consegnare la refurtiva con le proprie mani.

Per chi non lo sapesse il phishing è una pratica truffaldina molto diffusa in tutto il mondo e composta da mail truffaldine spacciate come avvisi da parte di enti dal nome autorevole, il corpo testo di solito spinge la vittima a compiere azioni specifiche come effettuare accessi presso link compromessi oppure scaricare allegati dannosi per il proprio PC.

Generalmente i nomi più sfruttati sono quelli delle banche poiché l’account che si punta a violare è proprio quello bancario.

Phishing Sanpaolo

La nuova mail di phishing che sta circolando in Italia ribadisce perfettamente tutti questi concetti, quest’ultima avvisa infatti della necessità di aggiornare i propri dati per attivare un nuovo sistema di sicurezza, invitandola a farlo tramite l’accesso ad un’apposita pagina, la quale è n realtà la piattaforma di phishing vera e propria, al suo interno infatti non appena digitati i vostri dati verrebbero immediatamente violati e copiati.

Il consiglio migliore per evitare qualsiasi tipologia di problema come questo è quello di cestinare la mail non appena la riconoscete, in tal modo non ci sarà pericolo che i vostri dati vengano registrati da terze parti e dunque utilizzati contro di voi a vostra insaputa.