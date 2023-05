Da qualche giorno, salvo eventuali cambiamenti, in alcuni punti vendita TIM aderenti, attraverso dei codici coupon interni disponibili fino ad esaurimento scorte, è disponibile l’offerta operator attack TIM Power Pro a 8,99 euro al mese.

Al momento l’offerta viene proposta agli attuali clienti WindTre che decidono di effettuare la portabilità del proprio numero. Scopriamo nel dettaglio cosa comprende.

Tim Power Pro a meno di 10 euro al mese

L’offerta in questione comprende minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 Giga di traffico dati in 4G fino a 150 Mbps in download al costo di 8,99 euro al mese. TIM Power Pro è attivabile ufficialmente dai nuovi clienti TIM di rete mobile che provengono da WindTre. In realtà l’offerta è attivabile anche da chi proviene da Very Mobile.

Con quest’offerta, come succede anche con altre offerte winback e/o operator attack di TIM, sono inoltre inclusi e gratuiti i servizi di reperibilità LoSai e Chiama Ora di TIM. Al superamento dei Giga inclusi ogni mese, se il cliente non ha altre opzioni dati attive, in Italia la navigazione viene bloccata.

In caso di credito insufficiente in fase di rinnovo dell’offerta, questa sarà sospesa fino a un massimo di 180 giorni e il cliente TIM pagherà a consumo secondo il profilo tariffario base attivo e fino a esaurimento del credito residuo. In caso di attivazione di una nuova SIM, dal 30 Maggio 2021 il profilo tariffario attivo è TIM Base19, che prevede un costo di 1,99 euro al mese. Per i nuovi clienti TIM il primo mese è gratuito.