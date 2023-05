Google Foto, il nuovo strumento AI ti permette di ritoccare le foto con un click

Google ha recentemente presentato il suo nuovo strumento di fotoritocco, Magic Editor, durante l’ultima edizione del Google I/O. Questo software, guidato da intelligenza artificiale, promette di rivoluzionare il modo in cui modifichiamo e miglioriamo le nostre foto.

Google Foto: quali sono le sue funzioni?

Magic Editor è un prodotto di Google che utilizza l’intelligenza artificiale per modificare, migliorare e ritoccare qualsiasi foto attraverso la piattaforma Google Foto. Questo strumento non richiede competenze informatiche avanzate per essere utilizzato. Basta toccare lo schermo e sarà possibile trascinare i vari soggetti e oggetti presenti nella foto.

Una delle funzionalità più impressionanti di Magic Editor è la sua capacità di eliminare soggetti dalle immagini facilmente, con lo sfondo che viene composto automaticamente dietro di loro. Inoltre, questo strumento permette di aggiungere elementi alle immagini, come ad esempio delle nuvole in cielo. Oltre a queste funzionalità “magiche”, Magic Editor può essere utilizzato come un normale programma di fotoritocco, permettendo di alterare i valori di un’immagine, come la saturazione dei colori, le luci, i filtri, gli effetti, il contrasto, le tonalità e molto altro.

Nonostante l’entusiasmo per questo nuovo strumento, Google ha confermato che Magic Editor è ancora in fase sperimentale e non sarà disponibile immediatamente. Inizialmente, sarà testato sugli smartphone di casa Google, i Google Pixel, per poi essere successivamente distribuito a tutti gli altri smartphone che hanno l’app Google Foto.

Insomma, Magic Editor rappresenta un passo avanti significativo nel campo del fotoritocco. Grazie all’intelligenza artificiale, Google sta rendendo queste modifiche accessibili a chiunque, indipendentemente dalle loro competenze informatiche. Questo strumento promette di rendere il fotoritocco un’attività più semplice, più intuitiva e più divertente per tutti.