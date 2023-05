La potenza di elaborazione di un Apple iPhone di ultima generazione può quasi essere paragonata a quella di un computer, per questo motivo in rete esistono veri e propri accessori che possano permettere di utilizzarlo quasi come tale. Grazie ad Amazon gli utenti possono acquistarli spendendo pochissimo, anche solo 9 euro.

iPhone, ecco come trasformarlo in un computer

Per trasformare il vostro iPhone in un vero e proprio computer potreste avere bisogno di un adattatore, in questo modo colleghereste il prodotto alla lighting del dispositivo mobile, e vi trovereste con altri due connettori disponibili: lighting per collegare una batteria esterna (ad esempio un powerbank) e porta USB-A. Quest’ultima è fondamentale per estendere al massimo la versatilità e l’usabilità del prodotto, potete immaginare ad esempio di collegarvi un joystick, un dongle USB per il collegamento di prodotti wireless, un hard disk esterno per trasferire i dati, e tantissimi altri accessori.

Il prezzo di vendita è davvero ridottissimo, pensate infatti che viene proposto ad un listino di soli 10,99 euro, oggi ridotto del 9% con la promozione disponibile su Amazon, sino ad arrivare alla spesa finale di soli 9,99 euro.

L'occasione per risparmiare è decisamente ghiotta