TikTok è stato ufficialmente bandito uno dei cinquanta stati Stati Uniti. Il governatore Greg Gianforte del Montana è stato il primo a firmare una legge che vieta l’utilizzo della piattaforma social a partire dal 2024.

Lo scenario per TikTok, adesso, si rivela piuttosto complicato considerando che questa opzione era in fase di valutazione da tempo anche presso altri enti statali e governativi. Non è chiaro se fino al 2024 potrebbe cambiare qualcosa e la legge possa essere modificata, ma per il momento, la decisione è drastica.

Il Governatore ha sancito che in Montana, TikTok non potrà assolutamente funzionare. Inoltre, i principali app store per Apple e Android dovranno impedire il download dell’app. Se le normative non dovessero venire rispettate, si preannunciano multe molto salate. Le prime indiscrezioni indicano fino a 10.000 dollari al giorno in caso di mancato rispetto delle indicazioni.

TikTok è stata bandita in Montana attraverso una legge state promulgata dal Governatore, non sarà più possibile utilizzarla a partire dal 2024

La reazione dei portavoce di TikTok è stata immediata ed unanime nel condannare questa decisione. Infatti, il portavoce ha sottolineato come la piattaforma abbia un impatto positivo sulla comunità e permetta di esprimere se stessi, come sancito dal Primo Emendamento.

Inoltre, si tratta di uno strumento attraverso il quale gli utenti possono anche guadagnarsi da vivere. La scelta di bandire TikTok priverebbe gli utenti del Montana di questa possibilità estremamente importante.

Il motivo del ban, come indicato dai legislatori del Montana, è legato al legame tra TikTok e ByteDance, un’azienda cinese. Il sospetto è che l’app possa rappresentare un rischio per i dati personali e la sicurezza degli utenti americani.

TikTok ha costantemente negato la condivisione dei dati personali degli utenti con agenzie governative Cinesi. Inoltre, la piattaforma ha effettuato significativi investimenti nella sicurezza della propria infrastruttura proprio per confermare il proprio impegno in questo senso.

Tuttavia, le preoccupazioni del Governo Americano rimangono e la legge del Montana ne è una dimostrazione. Considerando le tensioni, non sorprenderebbe se altri stati Americani seguissero questo esempio e mettessero al bando TikTok.