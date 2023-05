La scorsa settimana il produttore cinese Oppo ha presentato ufficialmente in Malaysia il nuovo medio di gamma Oppo A98. Nel corso delle ultime ore, però, l’azienda lo ha presentato per il mercato indiano ma con un altro nome, ovvero Oppo F23 5G. A caratterizzare questo device, c’è la presenza del soc Snapdragon 695.

Oppo presenta in India il nuovo smartphone medio di gamma Oppo F23 5G

In queste ultime ore il produttore cinese Oppo ha tolto i veli su un nuovo smartphone di fascia media. Come già detto, si tratta del nuovo Oppo F23 5G, ovvero un rebranded del nuovo Oppo A98 (che potrebbe arrivare ufficialmente anche per il nostro mercato).

Come già accennato in apertura, le prestazioni di questo device saranno affidate al soc Snapdragon 695. In accoppiata, sono poi presenti ben 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno, espandibile comunque tramite scheda microSD. La parte frontale dello smartphone è invece occupata da un ampio display con tecnologia IPS LCD e con una diagonale da 6.72 pollici.

Il pannello ha una risoluzione pari al FullHD+ ed è presente una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sul retro, spicca invece la presenza di tre sensori fotografici, di cui un sensore principale da 64 MP, un sensore macro da 2 MP e un sensore a microscopio da 2 MP (40X). All’appello sono poi presenti una batteria da 5000 mah con ricarica rapida da 67W, il jack audio, lo speaker stereo e un sensore biometrico laterale.

Prezzo e disponibilità

Per il momento il nuovo Oppo F23 5G è disponibile all’acquisto in India ad un prezzo al cambio di circa 279 euro. Come già detto, però, potrebbe arrivare anche dalle nostre parti con il nome di Oppo A98.