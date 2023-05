sponsor

L’operatore Vodafone Italia nelle ultime settimane in occasione del periodo delle comunioni e della fine dell’anno scolastico, Vodafone sta mettendo a disposizione nei suoi punti vendita una nuova promo per l’offerta Red Max Under 16.

Quest’ultima in questo modo può essere attivata in abbinamento a uno smartphone al prezzo scontato di 2,99 euro in più al mese per 24 mesi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone Red Max Under 16 con nuovi smartphone

Vi ricordiamo che per sottoscrivere questa offerta generazionale, dedicata esclusivamente ai clienti Under 16, nel dettaglio è necessario avere un età compresa tra gli 8 e i 16 anni, fino al giorno precedente al compimento dei 17 anni.

Sottoscrivendo nei negozi l’offerta dal 27 Aprile al 31 Maggio 2023 i nuovi clienti possono scegliere infatti tra un Honor X6 e un Oppo A17, in entrambi i casi al costo di 2,99 euro al mese per 24 mesi. Ad ogni modo, a prescindere dallo smartphone scelto, è necessario sostenere un anticipo una tantum pari a 9,99 euro o 39,99 euro in base al tipo di pagamento scelto.

Con l’offerta Vodafone Red Max Under 16, ogni mese sono inclusi minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, minuti illimitati verso numeri fissi e mobili dell’Unione Europea, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati fino in 5G con Rete Sicura inclusa nel prezzo, il tutto a 9,99 euro al mese. Vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.