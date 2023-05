sponsor

Sono ormai diverso mesi che il colosso sudcoreano Samsung ha stupito tutti con la sua nuova serie di smartphone top di gamma. Uno di questi è ad esempio il nuovo Samsung Galaxy S23. Quest’ultimo è disponibile all’acquisto anche in India nelle colorazioni Cream, Lavanda, Green e Phantom Black. A quanto pare, però, lo smartphone arriverà ufficialmente per il mercato indiano in una nuova inedita colorazione che potrebbe chiamarsi Lime Green.

Samsung Galaxy S23 in arrivo in India nell’inedita colorazione Lime Green

A quanto pare uno degli ultimi smartphone top di gamma di casa Samsung arriverà in una nuova ed inedita colorazione. Nel corso delle ultime ore, infatti, la pagina ufficiale di Samsung India ha pubblicato un post con cui lascia intendere proprio l’arrivo di una nuova colorazione per il Samsung Galaxy S23.

Nel post in questione, è possibile notare la presenza di uno sfondo verdino e la scritta Soon, ovvero presto. Nella scritta, le O sono sostituite da alcuni lime, e per questo è molto probabile che la nuova colorazione si chiamerà proprio Lime Green. Immaginiamo dunque che lo smartphone sarà caratterizzato da una backcover ispirata proprio al colore di questo frutto.

La novità arriverà per il momento per il solo mercato indiano. Tuttavia, non è da escludere che questa nuova colorazione possa arrivare anche presso altri mercati, compreso il nostro. Staremo a vedere. Quel che è certo, però, è che non ci saranno ulteriori differenze rispetto alla versione attuale. Il resto della scheda tecnica del device, infatti, rimarrà pressoché invariato.