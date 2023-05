sponsor

Nelle scorse ore il team dell’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp ha annunciato delle novità, alcune delle quali sono state individuate quando erano in sperimentazione.

La piattaforma presenta gli aggiornamenti per i sondaggi e le condivisioni con didascalie su WhatsApp. Scopriamo insieme cosa c’è di nuovo.

WhatsApp annuncia delle novità per sondaggi e non solo

Il colosso WhatsApp sta introducendo l’opzione per consentire agli utenti di votare una volta sola disattivando “Consenti più risposte” quando creano un sondaggio, utile quando serve avere una risposta definitiva. Presto sarà possibile filtrare i messaggi per i sondaggi allo stesso modo di foto, video o link, toccando “Cerca” e quindi “Sondaggi” sulla schermata “Chat”.

Ultima novità per i sondaggi, a breve gli utenti riceveranno delle notifiche quando le persone rispondono ai loro sondaggi e vedranno quante di loro in totale hanno votato, in modo che possano rimanere al passo con le risposte. WhatsApp permetterà anche di inoltrare dei contenuti con le didascalie originali, per offrire informazioni in più quando condividono foto nelle chat.

Visto che anche i documenti che gli utenti condividono potrebbero richiedere una breve spiegazione, presto potranno aggiungere una didascalia prima della condivisione. WhatsApp fa sapere che ha iniziato a implementare questi aggiornamenti a livello globale e nelle prossime settimane saranno disponibili per tutti gli utenti.