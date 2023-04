Come di consueto, ogni mese il noto colosso Microsoft si accinge ad aggiornare il catalogo di videogiochi disponibili per tutti gli abbonati al servizio di Xbox Game Pass. Dopo i titoli della prima metà del mese, in particolare, in queste ore l’azienda ha rivelato ufficialmente i titoli inclusi per gli abbonati per la seconda metà del mese di aprile e per i primi giorni di maggio. Scopriamoli insieme qui di seguito.

Xbox Game Pass, Microsoft rivela ufficialmente i titoli inclusi a metà aprile

Siamo giunti alla seconda metà del mese di aprile e, come di consueto, Microsoft ha da poco rivelato i nuovi titoli in arrivo per tutti gli abbonati al servizio di Xbox Game Pass. Si tratta in particolare di ben 9 titoli, disponibili sia sul cloud, che su PC sia sulle console Xbox Series X e S. Alcuni di questi sono già disponibili al download, come ad esempio Minecraft Legends. Altri, invece, saranno disponibili i primi giorni di maggio, tra cui Redfall e Ravenlok. Ve li elenchiamo qui di seguito.

• Minecraft Legends (sia suCloud, Console e su PC) – dal 18 aprile

• Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (sia su Cloud, Console e su PC) – dal 20 aprile

• Medieval Dynasty (su Xbox One) – dal 20 aprile

• Homestead Arcana (sia su Cloud, PC e Xbox Series X|S) – dal 21 aprile

• Cassette Beasts (su PC) – dal 26 aprile

• BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition (sia su Cloud, Console e PC) – dal 27 aprile

• The Last Case of Benedict Fox (sia su Console e PC) – dal 27 aprile

• Redfall (sia su Cloud, PC e Xbox Series X|S) – dal 2 maggio

• Ravenlok – dal 4 maggio