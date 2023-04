L’operatore Tim per i propri clienti di rete fissa e di rete mobile ha lanciato un nuovo concorso a premi con in palio anche i biglietti per la finale del talent Amici e le felpe.

Possono partecipare anche gli utenti che non sono clienti dell’operatore, ma in questo caso è possibile vincere solo le felpe. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim mette in palio la finale del talent Amici

Vi ricordiamo che Tim Italia è uno degli sponsor del programma Amici in onda su Canale 5, attualmente giunto alla fase del Serale. Inoltre, essendo partner del programma già da diversi anni, in passato l’operatore telefonico aveva lanciato anche altre iniziative e concorsi dedicati. A questo proposito, si ricorda che in questo periodo è in corso un tour che vede i ragazzi di Amici 22 ospiti in alcuni dei principali negozi TIM d’Italia, come già fatto anche negli anni scorsi per le precedenti edizioni del programma televisivo.

Con il nuovo concorso a premi disponibile dal 17 al 30 Aprile 2023, denominato “Con TIM Vinci la Finale di Amici”, l’operatore si rivolge a persone maggiorenni residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino. Per partecipare, i clienti Tim devono essere titolari di un contratto di rete fissa residenziale e/o di una numerazione mobile ricaricabile o in abbonamento. In entrambi i casi, anche se può essere stata attivata sia precedentemente che durante il periodo di partecipazione al concorso, la linea dovrà essere comunque mantenuta fino al momento dell’assegnazione del premio.

Per aderire al concorso a premi, i clienti Tim possono accedere al sito del programma TIM Party o all’area clienti MyTIM, tramite app o sito ufficiale dell’operatore. A questo punto, dopo aver inserito i dati richiesti, preso visione dell’informativa sulla privacy e accettato il regolamento, il cliente potrà partecipare al concorso fino a tre volte al giorno per ogni linea telefonica TIM a lui intestata, rispondendo a un quiz sul programma Amici. Scoprite tutti gli altri dettagli sul sito ufficiale dell’operatore.