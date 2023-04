Come ormai avrete saputo, l’operatore virtuale Rabona Mobile durante il corso di questa settimana ha avuto qualche problemino tecnico. I clienti hanno passato qualche giorno senza connessione internet ed impossibilitati ad inviare SMS.

L’operatore ha recentemente deciso di rassicurare i propri rivenditori sulla sua “salute”, inviando loro una comunicazione via e-mail. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Rabona Mobile rassicura i rivenditori

Dalla mattinata dello scorso 12 aprile 2023 i clienti di Rabona Mobile e del secondo brand Si Pronto!?! non riescono a navigare in internet. Questo disservizio si aggiunge a quello in corso da metà Marzo 2023 che non permette ai clienti dell’operatore virtuale di inviare SMS verso altri numeri. Al momento quindi, gli unici servizi che i clienti Rabona Mobile e del secondo brand Si Pronto riescono ad utilizzare sono soltanto le chiamate, sia in entrata che in uscita, e la ricezione degli SMS in entrata.

Il 13 aprile 2023 l’operatore si è scusato con tutti i propri clienti attraverso un post sui social, dichiarando che avrebbe lavorato per risolvere il problema quanto prima. Proprio il giorno seguente, il 14 aprile 2023 l’operatore ha inviato una comunicazione ai propri rivenditori per rassicurarli sulla propria “salute”.

Ecco una parte della comunicazione: “vogliamo ‘’SCUSARCI” per il disagio e la difficoltà in cui ti stai trovando in questo momento, rassicurandoti che stiamo lavorando alacremente per risolvere la problematica in corso nel minor tempo possibile. Sarà nostra cura tenerti informato su ogni evoluzione. PS: Ti rassicuriamo che, a differenza di quanto riportato dagli organi di stampa e di informazione, Rabona gode di ottima salute. Ti ringraziamo ancora per la pazienza e la fiducia che vorrai accordarci“.