Proprio come Signal, Telegram ha la tendenza ad infastidirti inviandoti delle notifiche ogni volta che qualcuno dalla tua lista di contatti si unisce all’app per la prima volta.

Se vuoi disattivarle e stai usando Telegram su iPhone, ecco un modo semplice per smettere di ricevere notifiche ogni volta che uno dei tuoi contatti si unisce all’app.

Ecco la procedura

Apri Telegram e tocca “Impostazioni”, che si trova nell’angolo in basso a destra accanto a Chat.

Tocca Impostazioni e seleziona “Notifiche e suoni”.

Scorri fino in fondo e disattiva l’opzione “Nuovi contatti”.

Una volta fatto ciò, Telegram non ti invierà più notifiche quando le persone si uniscono.

Procedura per Android

Su Telegram per Android, dovrai sentire invece questi passaggi per non ricevere più notifiche:

Apri Telegram e tocca l’icona del menu a tre righe nell’angolo in alto a sinistra.

Scegli “Impostazioni” e seleziona “Notifiche e suoni”.

In questa pagina, scorri verso il basso fino al sottotitolo Eventi e disattiva “Contatti che si uniscono a Telegram”.

Ogni volta che nuovi contatti si uniscono, troverai automaticamente una nuova chat con il contatto nell’app mobile. Puoi fermare anche questo, ma il metodo potrebbe essere un po’ difficile per alcune persone.

Prima di farlo, ricorda che questo metodo rende difficile avviare nuove chat in Telegram. Se neghi all’app l’accesso ai contatti, potresti dover ricorrere alla ricerca di persone con il loro nome utente anziché il loro numero di telefono.