Se pensi di ricevere troppe chiamate strane da numeri stranieri che attaccano subito dopo una tua risposta, significa che hai appena ricevuto una Wangiri Scam.

Questa truffa prende di mira la tua curiosità. Molte persone rispondono istintivamente a una chiamata persa, anche da un misterioso numero internazionale. Ecco come funziona: la chiamata viene instradata ad un costoso numero a tariffa maggiorata. Ma sarai costretto a rimanere in linea il più a lungo possibile. Più a lungo rimani sulla linea, più soldi alla fine faranno.

Per fare ciò, i truffatori si affidano a un mix di ingegneria sociale e psicologia. Alcune vittime hanno riferito che gli è stato detto di aver vinto un premio, di solito denaro, e sono incoraggiate ad aspettare in fila per reclamarlo. Altri semplicemente mettono alla prova la pazienza della vittima sottoponendola a della musica da attesa.

Ecco da dove arrivano

Le truffe Wangiri hanno avuto origine in Giappone. Il termine stesso è giapponese per “uno (anello) e taglia”. E come suggerisce il nome, è una vera e propria truffa internazionale.

E sono molte le domande che gli inquirenti si fanno pur di capire da dove provengono queste truffe. Secondo un articolo del 2018 su Which, le vittime hanno riferito di aver ricevuto chiamate con uno squillo da nazioni africane in via di sviluppo come Mauritania, Liberia, Comore e Ciad, così come piccole nazioni del Pacifico come le Isole Cook e Nauru (popolazione 10.756).

Ma non è giusto presumere che ogni chiamata Wangiri provenga da una nazione in via di sviluppo. All’inizio di questo mese infatti, migliaia di residenti nel Regno Unito sono stati bombardati da telefonate fraudolente da numeri di telefono svizzeri.