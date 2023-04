Amazon è un vasto centro commerciale virtuale pieno di tutte le tue cose preferite, ma è proprio questo il problema.

A volte, una ricerca ordinaria non è sufficiente. Fortunatamente, è qui che entra in gioco la ricerca avanzata di Amazon. Ecco come trovare ciò che vuoi veramente e magari risparmiare anche qualche soldo extra.

Come funziona la ricerca avanzata su Amazon?

La prima cosa che dovresti sapere è la barra a sinistra di ogni pagina del sottomenu. Questo ti consente di filtrare ciò che vedi. Puoi attivarlo in modo da visualizzare solo le nuove versioni, i prodotti disponibili tramite Prime e la fascia di prezzo. Puoi anche manometterlo in modo da visualizzare solo articoli ben recensiti, ad esempio quelli con recensioni a quattro o cinque stelle.

Eppure, spesso non basta. Ecco cos’altro puoi fare.

Questa funzione è semplice da trovare: basta andare in qualsiasi posto sul sito e cercare “Ricerca avanzata” nella barra di navigazione in alto a sinistra dello schermo.

Esiste anche un altro trucco che può essere usato per trovare principalmente libri, musica, DVD e Blu-ray e videogiochi. Puoi persino usarlo per trovare libri senza conoscere il titolo o l’autore.

Ogni sezione offre diversi termini di ricerca (numeri ISBN nei libri, ad esempio), ma ha alcuni fattori di unione, vale a dire “Titolo“, “Parole chiave” e “Venditori” ecc. Quest’ultimo ti consente di scegliere di filtrare i risultati esclusivamente su Amazon e non su terze parti.

I venditori inoltre spesso aggiungono frasi nascoste che aiutano la ricerca, ma non vengono viste dai clienti. La sezione “Parole chiave” della Ricerca avanzata cerca anche nelle descrizioni dei prodotti, quindi è più probabile che tu trovi ciò che cerchi. Nella maggior parte dei casi, avere un titolo e un artista o un autore saranno informazioni sufficienti senza aggiungere comunque parole chiave, ma sicuramente aiutano.

Gli ISBN invece sono i codici sui libri che possono essere trovati dal codice a barre, un identificatore univoco per quell’edizione. Sono specifici per il formato, quindi differiranno tra le edizioni in brossura, con copertina rigida o Kindle.