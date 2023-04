Il colosso sud coreano Samsung è da sempre un nome molto pesante nel settore smartphone, anche per quanto riguarda i modelli della gamma media. In questo contesto conosciamo i dispositivi della serie Galaxy A come una valida alternativa.

Nelle ultime settimane Samsung ha presentato ufficialmente i nuovi Galaxy A34 e A54, e ora all’orizzonte si profila il lancio anche di Galaxy A24. Si tratterà di un modello di gamma leggermente più bassa. Possiamo conoscerlo meglio grazie agli ultimi leak emersi in rete.

Samsung Galaxy A24: un’ottima scheda tecnica per un entry level

Secondo le indiscrezioni trapelate in rete, il nuovo Galaxy A24 non avrà molto da invidiare ai fratelli maggiori Galaxy A34 e A54. Disporrà infatti di uno schermo Super AMOLED da 6.5 pollici, un processore MediaTek Helio G99 oppure Qualcomm Snapdragon 680 con 4 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna.

Tre le fotocamere posteriori, rispettivamente da 50 megapixel la principale, 5 megapixel il sensore grandangolo e 2 megapixel il sensore di profondità. 13 megapixel la fotocamera anteriore. Il sistema operativo sarà ovviamente Android 13 con OineUI5. La batteria dovrebbe essere da 4.000 mAh e 4G. Le nuove immagini trapelate confermano i rumor emersi in precedenza: Galaxy A24 avrà un look della fotocamera simile a quello visto su Galaxy S23, con i sensori orientati verticalmente, mentre il display avrà un piccolo notch centrale per ospitare la fotocamera anteriore.

Insomma, il dispositivo promette bene in termini di display, autonomia e comparto fotografico, soprattutto che si riferiamo alla fascia di prezzo nella quale probabilmente arriverà sul mercato. Ancora non conosciamo i dettagli sul suo lancio, torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.