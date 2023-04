Il produttore cinese Huawei ha intenzione di ampliare la sua line up di smartphone di fascia media. Uno dei prossimi arrivi sarà un nuovo membro della famiglia Nova. Si tratta del prossimo Huawei Nova 11. Nel corso delle ultime ore, in particolare, questo nuovo modello è stato avvistato in rete in alcune immagini renders. Osservando queste ultime, possiamo notare che avrà delle cornici attorno al display davvero molto sottili.

Huawei Nova 11, in arrivo il nuovo medio di gamma con le cornici molto sottili

Uno dei prossimi smartphone del noto produttore cinese Huawei sarà il prossimo Huawei Nova 11. Si tratterà di un nuovo device appartenente alla fascia media del mercato e, come già accennato in apertura, in queste ore è stato avvistato in alcune immagini renders. Osservando le immagini in questione, risalta subito alla vista la presenza di cornici davvero molto sottili attorno al display.

In alto al centro del pannello sarà collocato un piccolo foro per la fotocamera anteriore. La backcover posteriore dello smartphone ospiterà invece tre fotocamere. Di queste, dovrebbe esserci un sensore fotografico principale da ben 108 MP. Al momento non sappiamo se tra gli altri due sensori ci sarà un teleobiettivo e un grandangolare.

Possiamo comunque notare come i sensori fotografici saranno collocati in un modulo fotografico di forma ovale. La backcover sembra poi molto curata. Si intravede infatti una rifinitura opaca ed è visibile una delle future colorazioni che saranno disponibili, ovvero quella Green. Il debutto ufficiale di Huawei Nova 11 dovrebbe tenersi attorno alla metà di aprile, rimaniamo quindi in attesa di ulteriori dettagli prima del debutto ufficiale.