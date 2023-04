Amazon cattura l’attenzione dei consumatori nazionali con il lancio di una promozione molto interessante, mirata in particolare sulla possibilità di acquistare uno smartphone Samsung ad un prezzo incredibilmente più basso del normale.

Amazon, ecco il prodotto Samsung in offerta

Samsung Galaxy A14, questo è il nome del piccolo smartphone attualmente in promozione su Amazon, un dispositivo caratterizzato da un prezzo finale di soli 173 euro, che scende del 18% rispetto ai 209 euro previsti originariamente di listino (ACQUISTATELO QUI).

Il prodotto in questione presenta una scheda tecnica comunque di tutto rispetto per la fascia di prezzo di posizionamento, parliamo a tutti gli effetti di un ampio display LCD FHD+ da 6,6 pollici di diagonale, con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibili tramite microSD). La batteria è un componente da ben 5000mAh, che permette a tutti gli effetti di godere di una autonomia superiore al normale, godendo così delle prestazioni del dispositivo per un lungo periodo. Le dimensioni sono ridotte, raggiungono 9,1 x 78 x 167,7 millimetri, mentre il design è il caratteristico dei prodotti Samsung, con la tripla fotocamera posteriore posizionata correttamente in verticale, con un modulo che non fuoriesce troppo dalla back cover.

Gli utenti che lo vorranno acquistare possono fare affidamento sulla colorazione Light Green, e sulla variante italiana, completamente sbrandizzata (gli aggiornamenti sono rilasciati dal produttore).