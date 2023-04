Per il mese di aprile 2023 appena iniziato il programma Happy dell’operatore Vodafone Italia, propone tantissimi premi davvero molto interessanti.

Parliamo, nello specifico, dei biglietti di alcuni concerti Live Nation dell’estate 2023, fra cui quelli di Vasco Rossi e Marco Mengoni. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Vodafone Happy: in palio i biglietti del concerto di Vasco Rossi e Marco Mengoni

Il concorso a premi Vodafone Happy è stato recentemente prorogato per altri tre mesi e l’operatore ha aggiunto tre nuovi cataloghi di premi per aprile, maggio e giugno 2023. Durante i mesi di Aprile e Maggio 2023, per tutti gli iscritti al programma sono disponibili anche i cosiddetti “Premi Happy Music”, con cui l’operatore mette in palio appunto dei biglietti per alcuni concerti.

In generale, scegliendo uno dei premi in palio del catalogo, presenti nella sezione Gioca e vinci del programma, come sempre si aprirà la descrizione dello stesso e, da questa stessa pagina, il cliente potrà avviare la giocata instant win. Il gioco consiste nella visualizzazione di 9 carte che, cliccando sul pulsante “Gioca ora”, vengono capovolte. Per vincere bisogna trovare almeno 5 sorrisi.

Nel dettaglio, con i cosiddetti “Premi Happy Music”, l’operatore rosso mette in palio delle coppie di biglietti per alcuni concerti Live Nation dell’estate 2023, in particolare per Vasco Rossi, Marco Mengoni, The Who e Maroon 5, questi ultimi due nell’ambito di Firenze Rocks. Adesso invece, insieme a quelli del tour di Marco Mengoni e del concerto dei The Who, Vodafone mette in palio i biglietti di questi eventi in modalità instant win tramite Vodafone Happy, utilizzando i Sorrisi.

Per provare a vincere questa tipologia di premi è sufficiente spendere soltanto 50 Sorrisi. Dato che i concerti di Vasco Rossi e Marco Mengoni prevedono più date in diverse città, quando si seleziona una delle schede su Vodafone Happy relative a questi eventi verrà richiesto di scegliere per quale città e la relativa data si intende concorrere.