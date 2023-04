Realtà aumentata e realtà virtuale, una delle due può RIVOLUZIONARE la vita

Più che lecita è la domanda che riguarda due novità degli ultimi anni per quanto riguarda il mondo della tecnologia ma anche il mondo in generale. Quale tra realtà aumentata e realtà virtuale potrebbe segnare di più il nostro futuro?

Ci sono varie scuole di pensiero a riguardo, i cui seguaci risultano ormai davvero numerosi. Qualcuno potrebbe sostenere che quella aumentata potrebbe essere la realtà più significativa per uno sviluppo più proficuo della tecnologia e del mondo in generale, mentre c’è chi sostiene che la realtà virtuale potrebbe lasciare intravedere degli spiragli ancora migliori. La verità è che entrambe stanno rivoluzionando il mondo in maniera significativa, con le persone che ormai sono in grado di interagire con il mondo digitale e con il mondo reale in simultanea.

Realtà aumentata o realtà virtuale? Meglio entrambe: ecco perché

Quella aumentata è la realtà che combina gli elementi del mondo reale con elementi digitali, fornendo quindi un’esperienza ibrida. Sarebbe semplice dunque visitare un museo o magari un qualsiasi altro luogo semplicemente servendosi di questa soluzione.

La realtà virtuale invece crea un ambiente digitale che permette all’utente che se ne serve di immergersi in un mondo che sarebbe meglio definire come simulato. Soprattutto nel mondo del gaming e dell’interazione con altri utenti può tornare estremamente utile.

Sia la realtà virtuale che la realtà aumentata sono quindi due pedine fondamentali per raggiungere nel modo migliore possibile quel futuro che aspetta l’umanità. La verità e quindi che entrambe risultano fondamentali e contestualmente utili viste le loro molteplici possibilità di applicazione. L’istruzione ad esempio potrebbe beneficiarne ancor di più rispetto a quanto stia già facendo ora.

Dal punto di vista della medicina potrebbero essere fatti passi in avanti eccezionali, sia sfruttando la realtà aumentata che quella virtuale. L’una dunque non va ad escludere l’altra, per cui in questo caso sarebbe meglio evitare di scegliere un partito piuttosto che un altro.