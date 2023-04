Le truffe di phishing avvengono quasi sempre tramite SMS (metodo chiamato anche “smishing”) crescono ogni anno. L’ultimo Internet Crime Report dell’FBI ha rilevato che 323972 sono le vittime di truffe e 44 sono i milioni che sono stati rubati, un aumento del 34% rispetto al 2020.

Tutto accade per colpa di una svista: ma come puoi sapere se un SMS dalla tua banca è reale? Continua a leggere per capire come fare per riconoscere una truffa.

Qual è la prima cosa da fare

Innanzitutto, fermati a considerare se hai acconsentito a ricevere messaggi di testo dalla tua banca.

Melanie McGovern, direttore delle pubbliche relazioni e dei social media presso Better Business Bureau, dice a CNET, “ci sono banche che invieranno messaggi e, se hai aderito, ti invieranno messaggi”.

Se non sei sicuro di aver ricevuto l’SMS dalla banca, accedi al tuo conto bancario dal suo sito web ufficiale e controlla le tue preferenze di comunicazione tramite il tuo profilo personale o le impostazioni.

Se non hai abilitato le notifiche di testo, sii sospettoso: il messaggio presumibilmente dalla tua banca è quasi certamente una truffa e dovresti segnalarlo alla tua banca il prima possibile.

Se hai abilitato le notifiche di testo, dovrai andare oltre per determinare se il messaggio di testo è legittimo. Inoltre, se sospetti che il tuo smartphone sia sotto attacco, e non ti fidi dell’SMS, dovresti anche controllare se sono presenti link malevoli che riportano a siti esterni che non interessano la tua banca.

Aprire questi link può essere molto pericoloso, sopratutto per la sicurezza del tuo dispositivo, oltre che il tuo conto bancario.