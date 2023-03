A partire dallo scorso 27 marzo 2023 ad alcuni già clienti Vodafone selezionati sta venendo proposta l’attivazione gratuita di Infinito 12 Mesi.

Si tratta di una promozione che permette di avere minuti, SMS e Giga illimitati in 5G per un intero anno, senza alcun costo aggiuntivo. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Vodafone propone Infinito 12 mesi gratis ad alcuni clienti

Coloro i quali vengono selezionati dall’operatore ricevono un messaggio promozionale via SMS, questa volta con invito a recarsi presso un punto vendita Vodafone per attivare la promo. Si segnala comunque che, ad alcuni già clienti dell’operatore, Infinito 12 Mesi viene proposta invece tramite l’app MyVodafone, in questo caso senza necessità di recarsi al punto vendita.

Ecco un esempio di SMS: “Ti offriamo un anno senza limiti gratuito! Puoi avere tutto illimitato per 12 mesi con la massima libertà mantenendo la tua offerta invariata. La promo si disattiva in automatico dopo 12 mesi senza alcun costo aggiuntivo. Scopri l’emozione di non avere più limiti. Corri ad attivarla nei negozi Vodafone!”. L’offerta in questione comprende minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati di traffico internet mobile in Italia alla massima velocità disponibile, il tutto per un periodo di 12 mesi.

Non sono previsti né costi di attivazione né costi mensili. Ad ogni modo, al termine dei 12 mesi, la promozione si disattiva automaticamente. Con Infinito 12 Mesi, i minuti, gli SMS e i Giga illimitati sono soggetti alle condizioni di uso corretto e lecito, come viene riportato nell’articolo 10 delle attuali Condizioni Generali di Contratto di Vodafone. Per scoprire tutte le altre offerte attivabili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.