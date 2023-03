Nel corso delle prossime settimane la nota casa automobilistica tedesca BMW toglierà i veli su diverse nuove vetture. Una di queste sarà la nuova auto elettrica BMW i5. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono state pubblicate in rete le prime foto spia che la ritraggono. Da queste foto possiamo quindi farci una prima idea del suo design.

BMW i5, trapelano in rete le prime foto spia della prossima vettura a marchio BMW

Il colosso BMW si sta dunque preparando per portare ufficialmente sul mercato la rivale di Mercedes EQE e di Audi A6 e-tron. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda sta effettuando gli ultimi test della sua prossima BMW i5. Sarà la prossima berlina full electric e non solo del marchio e farà da apripista alla prossima serie BMW 5.

Dalle foto spia appena emerse, risulta subito alla vista un look ed un aspetto estetico più sportivi rispetto a quelli presenti sull’attuale generazione. Sul fronte, in particolare, sono visibili i nuovi fari LED e anche sul retro troviamo un nuovo look dei gruppi ottici. Le foto emerse non lasciano intravedere gli interni della vettura. Tuttavia, è quasi certo che sarà presente molta tecnologia.

Dal punto di vista delle motorizzazioni, ci sono ancora pochi dettagli. Stando a quanto è emerso nel corso delle ultime settimane, dovrebbero esserci diverse versioni della prossima elettrica BMW i5 comprendenti due o tre motori, sia con trazione integrale sia con trazione posteriore. La potenza massima dovrebbe essere compresa tra 544 CV e 740 CV.

Per ora questo è quanto sappiamo della nuova BMW i5. Nel corso delle prossime settimane dovrebbero emergere comunque ulteriori dettagli tecnici.