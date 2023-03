L’amore ti fa fare cose folli. Quando ti senti connesso a un’altra persona, ti senti obbligato ad andare fino ai confini della Terra per loro. O forse, come nel caso di due concorrenti in un reality show di appuntamenti su Netflix, trarrai ispirazione per i nomi dei bambini da Elden Ring di FromSoftware.

In streaming da febbraio 2020, Love Is Blind di Netflix è un reality show di appuntamenti. Un esperimento sociale per testare i limiti dell’amore.

Love Is Blind mette insieme un gruppo di persone single nella speranza di trovare l’amore, il loro obiettivo è fidanzarsi prima di incontrarsi effettivamente da vicino. Ci sono resort in cui le coppie si conoscono a un livello più profondo e copiosi bei locali che solo il budget di Netflix potrebbe permettersi. La quarta stagione attualmente in onda e un momento in particolare – che ha catturato l’attenzione di Internet, lasciando la gente confusa, riguarda proprio Elden Ring.

Ecco cosa è successo

Nel quarto episodio della quarta stagione di Love Is Blind, “Playing With Fire“, i concorrenti Irina Solomonova e Zack Goytowski si sono fidanzati. E durante l’argomento “figli”, ecco com’è andata la conversazione:

“Quindi, prima stavamo parlando di nomi”, dice Zack.

“Per i nostri figli?” chiede Irina.

“Sì. E Goffredo? domanda.

“Eww!” dice, disgustata.

“Godrick?” chiede.

“No”, ridacchia. «Come Sion o Gid…»

“Sion?”

“Mi piace Gideon. Mi piacciono, ehm, i nomi davvero unici.

“Anche io. Sai cos’è davvero unico? Golia.”

Per chi non lo sapesse Godfrey, First Elden Lord e Godrick the Grafted sono due dei boss più impegnativi di Elden Ring. Godfrey è un boss di fine game che devi sconfiggere per far progredire la storia. Ad ogni modo, entrambi giocano un ruolo fondamentale nel gioco.