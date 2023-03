Meta permette di acquistare la spunta blu

Il colosso Meta ha recentemente attivato un nuovo tipo di abbonamento a pagamento che permette a tutti gli utenti di avere la spunta blu su Facebook ed Instagram, a pagamento.

Il servizio si chiama Meta Verified e permette appunto di ricevere la spunta blu dopo un’accurata verifica. Per il momento è attivo negli Stati Uniti ma non possiamo escludere che arrivi anche in Italia. Scopriamo maggiori dettagli.

Meta mette in vendita la spunta blu

Come hanno riportato i colleghi di TechCrunch, il lancio di Meta Verified è stato confermato dal CEO di Meta Mark Zuckerberg su Instagram. “Puoi ottenere un badge, una protezione proattiva del tuo account e l’accesso diretto all’assistenza clienti”, ha affermato il dirigente. L’abbonamento costa 11,99 dollari al mese per chi si abbona dal web e 14,99 dollari come abbonamento in-app, probabilmente per compensare la commissione del 30% di Apple e Google.

In seguito all’iscrizione al programma, Meta chiederà un documento con foto rilasciato dal governo per confermare la tua identità, oltre ad alcune informazioni aggiuntive. È inoltre richiesta l’autenticazione a due fattori abilitata sull’account, oltre all’età minima di 18 anni. Se la verifica viene approvata da Meta, l’utente riceverà un segno di spunta blu sui propri profili Instagram e Facebook.

Secondo i termini di Meta Verified, gli utenti verificati non saranno in grado di modificare il nome del profilo, la foto, il nome utente o la data di nascita senza ripetere il processo di verifica. Il programma è stato testato con un piccolo numero di utenti in Australia e Nuova Zelanda prima del suo lancio negli Stati Uniti. Non è chiaro quando Meta Verified sarà disponibile in Italia, ma non dovrebbe volerci molto. Vi terremo aggiornati a riguardo.