3DS Shop chiude ma uno Youtube impazzito spende 23000$ per salvarla, Pokémon domina le vendite

Nintendo è ormai pronta a salutare la sua iconica console portatile 3DS, con il suo celebre doppio schermo: l’amatissimo eShop sta per chiudere definitivamente i battenti. Il predecessore della Nintendo Switch (ricordiamo che il modello OLED di Splatoon 3 in edizione limitata è disponibile su Amazon) occupa un posto speciale nel cuore dei fan.

Sebbene i giocatori si fossero preparati da tempo alla chiusura degli eShop, sembra che ora la Grande N sia realmente sul punto di staccare definitivamente la spina. Recentemente, due giochi per 3DS sono stati resi gratuiti per il download sull’eShop 3DS in Europa, ma ora è giunto il momento di scoprire quale gioco troneggia sulla classifica eShop USA, poco prima della sua chiusura.

Come riportato da Nintendo Life, i giochi della Virtual Console legati ai Pokémon continuano a dominare le classifiche fino all’ultima settimana, con il titolo di seconda generazione Pokémon Cristallo in testa. Subito dopo troviamo Pokémon Rosso, seguito da Pokémon Giallo, Pokémon Oro, Pokémon Argento e Pokémon Blu al sesto posto.

Ma non è tutto: la lista comprende anche altri giochi Pokémon, tra cui Pokémon Trading Game. Altre serie che hanno registrato vendite all’ultimo momento includono Phoenix Wright, Monster Hunter e molti altri giochi Capcom. Di seguito, l’elenco completo della Top 20:

Pokemon Crystal Pokemon Red Pokemon Yellow Pokemon Gold Pokemon Silver Pokemon Blue Pokemon Dream Radar Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice Shovel Knight: Treasure Trove Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies Apollo Justice: Ace Attorney Monster Hunter 4 Ultimate Mega Man Legacy Collection Monster Hunter Generations Monster Hunter 3 Ultimate Super Street Fighter IV 3D Edition Pokemon Trading Card Game Zelda: Oracle of Ages Resident Evil Revelations

Va sottolineato che, secondo l’ultimo comunicato di Nintendo, dal 27 marzo 2023 sarà ufficialmente interrotta la possibilità di acquistare nuovi titoli su Wii U e 3DS, con la contestuale disattivazione di molte funzionalità.

La chiusura del Nintendo eShop non influirà sul mercato Switch, ma ciò non impedirà alla casa di Kyoto di far scomparire per sempre oltre 1000 giochi.

YouTuber ha speso 23.000 dollari per salvare Nintendo

Jirard “The Completionist” Khalil, preoccupato dall’idea di non poter più accedere liberamente a questi gioielli videoludici che hanno segnato un’epoca per le console Nintendo, ha deciso di affrontare la situazione a testa alta, acquistando ogni singolo titolo. La sfida è stata vinta, ma a un costo significativo: ben 22.791 dollari e un notevole dispendio di tempo, dovuto ai numerosi ostacoli incontrati durante l’operazione.

“La perdita di contenuti e la preservazione dei giochi sono tematiche concrete e urgenti. L’industria videoludica rischia di perdere opere preziose fin dalla sua nascita, ed è per questo che si tratta di una questione cruciale… è stata un’impresa dispendiosa, in termini di tempo e denaro, ma assolutamente degna per il bene della conservazione dei videogiochi”, ha dichiarato The Completionist.

Lo youtuber è riuscito a raccogliere i fondi necessari grazie al sostegno dei suoi sponsor, permettendogli di acquistare e scaricare 866 giochi Wii U e 1547 giochi 3DS (inclusi DSiWare, Virtual Console e DLC) utilizzando 464 eShop Card. La libreria completa di Wii U occupa 1,2 TB, mentre quella del 3DS si attesta a 267 GB. Durante la missione, Khalil ha affrontato svariati problemi, come limitazioni nell’acquisto di eShop Card da parte di alcuni negozi e vincoli imposti da Nintendo sul massimo ammontare di fondi caricabili su un singolo account. In alcuni casi, è stato necessario completare giochi prima di poter acquistare i relativi DLC. A un certo punto, la memoria del 3DS si è esaurita a causa dell’elevato numero di icone di giochi.

Nonostante le difficoltà, l’intero processo è stato accuratamente documentato in un video-documentario realizzato da The Completionist, che abbiamo allegato all’articolo per comodità dei nostri lettori. Dopo aver portato a termine questa impresa, lo youtuber donerà console e dispositivi di archiviazione alla Video Game History Foundation, che si occuperà di preservare le due librerie in modo integrale e duraturo. Khalil ha inoltre annunciato che la nuova edizione di Preserved Play, evento dedicato alla raccolta fondi per la fondazione no-profit, si terrà il 15 e 16 aprile 2023.