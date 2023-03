Quest’anno è emerso un dibattito simile a quelli del passato riguardante la capacità del nuovo smartphone di punta di Samsung, il Galaxy S23 Ultra, di scattare foto nitide e dettagliate della Luna. La controversia è iniziata a seguito della pubblicazione di un post su Reddit in cui un utente ha analizzato la funzione Super Zoom, presente sui dispositivi Galaxy S20 Ultra e successivi, sostenendo che le foto del satellite naturale sarebbero in realtà false.

Come già riportato in un precedente articolo, l’utente ha dimostrato praticamente che le foto della Luna scattate con Super Zoom sono completate dall’ausilio di una rete neurale addestrata con centinaia di immagini della Luna, in grado di migliorare la qualità del risultato finale, indipendentemente dalla qualità dello scatto originale.

Nonostante ciò, Samsung ha negato l’utilizzo di sovrapposizioni di immagini per falsare il risultato finale delle foto della Luna, sottolineando che non è presente alcun intervento di intelligenza artificiale nella creazione delle foto. Questa dichiarazione è stata fatta in un’intervista con Tom’s Guide.

Le dichiarazioni di Samsung

L’estratto della dichiarazione:

“Samsung si impegna a offrire le migliori esperienze fotografiche in qualsiasi condizione. Quando un utente scatta una foto della Luna, la tecnologia di ottimizzazione della scena basata sull’intelligenza artificiale riconosce la Luna come oggetto principale e realizza più scatti per la composizione multi-frame, dopodiché l’IA migliora i dettagli della qualità dell’immagine e dei colori. Non applica alcuna sovrapposizione di immagini alla foto. Gli utenti possono disattivare lo Scene Optimizer basato su AI, che disabiliterà i miglioramenti automatici dei dettagli alla foto scattata dall’utente.”.

Samsung ha fornito una descrizione del funzionamento della modalità Super Zoom utilizzata per scattare foto della Luna e dobbiamo confidare nella loro parola, poiché non ci sono prove conclusive che dimostrino l’utilizzo o meno di sovrapposizioni di immagini per migliorare la qualità finale degli scatti.