iPhone 14 di Apple ad un prezzo BOMBA, acquistalo ORA su Amazon

Siete in procinto di cambiare smartphone e volete acquistare uno degli ultimi top di gamma, magari uno smartphone che sia anche molto blasonato. Chiaramente la vostra scelta sta per ricadere su un iPhone, il quale come tutti pensano gode di un prezzo spropositato rispetto al normale. Questo accade nel momento in cui decidete di acquistarlo su altre piattaforme che non siano Amazon, visto che la famosissima azienda e-commerce lo propone ad un prezzo inferiore. L’iPhone 14 di Apple arriva infatti oggi su Amazon con uno sconto sensibile, nella sua variante da 128 giga.

Amazon, oggi c’è in sconto l’iPhone 14 di Apple al 13%, il prezzo finale corrisponde 895,99 €

Non c’è bisogno di fare delle presentazioni per quanto riguarda l’iPhone 14, dispositivo tra i più acquistati attualmente in giro per il mondo. Il suo display da 6,1″ con tecnologia Super Retina XDR garantisce un trionfo di colori, mentre le sue fotocamere sono quelle che risultano tra le più interessanti.ricordiamo inoltre che il dispositivo in questione arriva nella variante da 128 giga e nella colorazione Mezzanotte.

Il prezzo è di 895,99 € su Amazon, per cui se lo desiderate non dovete fare altro che aggiungerlo ora al carrello.