Samsung Galaxy M14 5G è ufficiale: specifiche e prezzi

Il colosso sudcoreano Samsung ha da poco ufficializzato un nuovo smartphone di fascia media. Si tratta del nuovo Samsung Galaxy M14 5G e per il momento è disponibile in Ucraina. Sembra in realtà una versione re-branded di Samsung Galaxy A14 5G, annunciato dall’azienda poco più di un mese fa.

Samsung ufficializza in Ucraina il nuovo mid-range Samsung Galaxy M14 5G

Samsung Galaxy M14 5G è uno degli ultimi smartphone del noto produttore sudcoreano Samsung. Come accennato, queato smartphone condivide sia design sia alcune specifiche tecniche con Samsung Galaxy A14 5G. Sembra quindi che si tratti di una versione re-branded di quest’ultimo.

Uno dei pochi cambiamenti che presenta questo smartphone riguarda l’autonomia. Il nuovo device dell’azienda dispone infatti di una grande batteria con una capienza di addirittura 6000 mah. Quest’ultima si ricarica con supporto rapido da 15W tramite porta USB Type C. Vi riassumiamo qui di seguito il resto delle specifiche tecniche.

Infinity-V Display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.6 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz

Soc Exynos 1330

Tagli di memoria con 4 GB di RAM e 64 oppure 128 spiGB di storage interno espandibile tramite scheda microSD

Tripla fotocamera posteriore con sensori fa 50, 2 e 2 MP

Fotocamera anteriore da 16 MP

Sistema operativo Android 13 con interfaccia utente One UI 5

Colorazioni disponibili Navy Blue, Light Blue e Silver

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy M14 5G sarà disponibile all’acquisto ad un prezzo di partenza di circa 210 euro. Nel corso delle prossime settimane dovrebbe arrivare anche presso altri mercati.