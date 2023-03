Netflix aumenta i costi, ma ci sono ancora molti paesi in cui il prezzo è basso

Netflix sta cercando di lottare duro per sopravvivere negli ultimi mesi, non solo sta avendo a che fare con gli utenti che condividono le loro password, ma devono anche lavorare su nuovi progetti per mantenere i loro abbonati.

Fanno del loro meglio e spendono di più. E per coprire costi e benefici, Netflix ha dovuto aumentare i prezzi in Nord America come anche in Europa. Ma offre servizi più economici in oltre 30 paesi. La società sta “sperimentando il giusto equilibrio tra entrate globali e crescita degli abbonati man mano che le abitudini degli spettatori cambiano dopo il blocco“.

Il servizio di streaming ha ridotto i prezzi fino alla metà in alcune parti del Medio Oriente (Yemen, Giordania, Libia e Iran), Africa sub-sahariana (Kenya), Europa (Croazia, Slovenia e Bulgaria), America Latina (Nicaragua, Ecuador e Venezuela) e Asia (Malesia, Indonesia, Tailandia e Filippine). Netflix ha anche lanciato un piano più economico supportato dalla pubblicità in 12 paesi alla fine dell’anno scorso.

Nuove funzioni a pagamento

Anche i rivali di Netflix, come Disney+, Hulu e Sling TV, hanno aumentato i prezzi. All’inizio di quest’anno, il co-CEO Greg Peters ha dichiarato in una chiamata sugli utili per vedere se era possibile aumentare i prezzi in alcune aree. Ciò dovrebbe aiutare l’azienda a finanziare nuovi investimenti sui contenuti.

Da un lato, un aumento dei prezzi rallenterà l’aggiunta di nuovi abbonati. D’altra parte, i servizi di streaming video non sopravviveranno senza nuovi contenuti.

Non molto tempo fa, Netflix ha introdotto una nuova tariffa per gli utenti che condividono i propri dati di accesso. Era un programma pilota in America Latina. Ora sta arrivando in altri mercati, come Canada, Nuova Zelanda, Portogallo e Spagna. Ad esempio, costa 8 dollari in Canada e Nuova Zelanda, 4 euro in Portogallo e 6 in Spagna. Sarà presto disponibile negli Stati Uniti.