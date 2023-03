La FDA blocca la sperimentazione sugli umani per il nuovo dispositivo medico di Neuralink

La società di Elon Musk, Neuralink, non è riuscita ad avere l’ok dalla FDA per iniziare a testare il suo dispositivo sulle menti umane. Il dispositivo Neuralink ha all’incirca le dimensioni di una grossa moneta e verrà impiantato nel cranio con fili ultrasottili che vanno direttamente nel cervello.

Servirà come modo per curare i disturbi cerebrali, superare le lesioni cerebrali, la paralisi e la cecità.

Tuttavia, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha rifiutato la richiesta di Neuralink di condurre test sull’uomo, secondo sette dipendenti attuali ed ex che hanno parlato con Reuters. Neuralink aveva annunciato la sua intenzione di avviare sperimentazioni sull’uomo in almeno quattro occasioni dal 2019, ma non ha richiesto l’approvazione della FDA fino all’inizio del 2022.

A quel tempo, la FDA ha respinto la domanda. L’agenzia ha delineato numerosi problemi che l’azienda deve affrontare prima di condurre test sull’uomo, comprese le preoccupazioni sulla batteria al litio del dispositivo, la potenziale migrazione dei minuscoli fili dell’impianto in altre aree del cervello e la rimozione del dispositivo senza danneggiare il tessuto cerebrale.

Una questione di tempo secondo Musk

Un anno dopo il rifiuto della FDA, Neuralink sta ancora cercando di risolvere i punti richiesti dell’agenzia. Alcuni membri dello staff sono scettici sul fatto che l’azienda possa risolverli rapidamente, nonostante l’ultima previsione di Musk secondo cui Neuralink otterrà l’approvazione della sperimentazione umana da parte della FDA entro questa primavera.

Il rifiuto della FDA aumenta la posta in gioco e la difficoltà delle successive richieste dell’azienda per l’approvazione della sperimentazione, secondo gli esperti. Le aziende spesso si arrendono dopo tre tentativi, piuttosto che investire più tempo e denaro in costose ricerche.

Nonostante la battuta d’arresto, Musk conserva la fiducia di molti fedeli membri dello staff di Neuralink e di alcuni investitori del settore, che sottolineano i suoi successi passati nell’affrontare sfide estreme come fondatore di Tesla e costruttore di razzi SpaceX (è interessante notare che il suo tempo come CEO di Twitter non è stato menzionato come motivo del loro sostegno).

Gli investitori sperano ancora di iniziare presto la sperimentazione umana, nonostante la battuta d’arresto della FDA.