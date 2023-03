Come non pagare il canone Rai

Il canone Rai è un argomento di discussione da molti anni in Italia, poiché rappresenta un obbligo di pagamento per tutti i possessori di televisori e dispositivi in grado di ricevere il segnale televisivo, anche se non si utilizzano i servizi Rai poiché viene considerato un contributo per il servizio pubblico radiotelevisivo.

Il canone Rai è stato oggetto di molte controversie negli anni. Alcuni sostengono che il canone sia troppo alto e che non ci sia abbastanza trasparenza sulla sua gestione da parte della Rai. Altri ritengono che il canone dovrebbe essere abolito, poiché la Rai dovrebbe essere finanziata attraverso i ricavi pubblicitari o attraverso altre forme di finanziamento.

Proprio per queste controversie, il canone era una delle tasse più evase in assoluto nel nostro Paese, così dal 2016 l’imposta è accorpata alle bollette della luce ed è suddivisa in 10 rate da 9 euro l’una, per un totale di 90 euro all’anno.

In quest’articolo esploreremo come fare a non pagare questa tassa.

Come fare a non pagare il Canone Rai?

Esistono dei metodi per non pagare il Canone e poiché ci sono delle categorie che sono esenti dal pagamento per differenti motivazioni.

Se fai parte di questo elenco di categorie, non sarai più obbligato a pagare la cifra di 90 euro l’anno: