Polar Vantage M è uno dei migliori smartwatch in circolazione, un prodotto quasi unico nel proprio genere, che propone agli utenti le prestazioni di qualità più alta del momento, ed allo stesso tempo, richiede comunque un esborso che rientra nei canoni a cui siamo abituati.

Polar Vantage M, lo sconto applicato è strepitoso

Polar Vantage M è uno smartwatch compatibile con Android e iOS di ottima qualità, infatti viene originariamente posto ad un prezzo di listino di 279 euro, ma con il tempo la spesa finale è stata effettivamente ridotta sino a raggiungere i 162,06 euro, grazie allo sconto del 42% applicato da Amazon. Lo potete ACQUISTARE QUI.

Il modello in questione incarna e concentra al proprio interno tutto ciò che di buono avremmo mai voluto vedere, infatti ha un ampio display a colori completamente retroilluminato, allenamento multisport con GPS integrato, cardiofrequenzimetro per la misurazione del battito cardiaco e della SPo2, senza dimenticarsi ovviamente di un quadrante da 46 millimetri che risulta essere adatto per qualsiasi adulto (maschile o femminile che sia).

Il cinturino in silicone è pensato appositamente per lo sport, ricordatevi comunque che la vendita viene gestita direttamente da Amazon, con consegna molto rapida presso il vostro domicilio, basteranno pochi giorni per avere a casa il dispositivo. In aggiunta, è prevista come al solito la garanzia legale della durata di 24 mesi.