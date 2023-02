Il produttore cinese Vivo sta per presentare in veste ufficiale una nuova seire di smartphone. Si tratta della nuova serie Vivo V27. Nel corso delle ultime ore, l’azienda ha pubblicato in rete alcuni teaser ed ha rivelato la data del debutto ufficiale.

Vivo V27, ecco svelata la data del debutto ufficiale della nuova serie

Nel corso delle prossime settimane il produttore cinese Vivo toglierà i veli su alcuni nuovi smartphone di fascia alta. Secondo i teaser pubblicati in rete in queste ore, in particolare, la nuova serie di smartphone Vivo V27 sarà annunciata ufficialmente durante un evento che si terrà per il mercato indiano il prossimo 1 marzo 2023. Questa nuova serie includerà almeno due nuovi smartphone. Uno di questi sarà il nuovo Vivo V27 Pro.

Quest’ultimo sarà il modello top e che potrai vantare una serie di peculiarità di rilievo. Tra queste, l’azienda ha confermato che potrà vantare un sensore fotografico Sony IMX 766V con stabilizzazione ottica dell’immagine. Oltre a questo, sulla parte frontale sarà caratterizzato dalla presenza di un ampio display con i bordi curvi. Sotto al cofano ci sarà invece il soc MediaTek Dimensity 8200. Secondo le indiscrezioni, il prezzo di vendita di questo modello partirà da circa 474 euro.

Sarà annunciata anche la versione base Vivo V27. Quest’ultimo dovrebbe avere come processore il soc MediaTek Dimensity 7200. Le colorazioni ufficiali, invece, saranno Emerald Green e Magic Blue. Per il momento non sappiamo però quali altre differenze ci saranno tra questi due modelli. Immaginiamo comunque che su entrambi ci sarà una elevata frequenza di aggiornamento.